Scelto lui Nuovo Ct Italia finalmente c’è il nome! Esordirà contro Grecia e Lussemburgo

Da tvzap.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'eliminazione nelle qualificazioni mondiali del 2026, il calcio italiano si prepara a cambiare guida tecnica. È stato annunciato il nome del nuovo commissario tecnico, che esordirà nelle partite contro la Grecia e il Lussemburgo. La scelta rappresenta un passo importante per la ripresa della nazionale, con l'obiettivo di rinnovare la squadra e migliorare i risultati nelle prossime competizioni ufficiali.

Il panorama del calcio italiano sta attraversando una fase di profonda riflessione e cambiamento radicale a seguito della recente e dolorosa eliminazione dalle qualificazioni per i Mondiali del 2026. La sconfitta subita in Bosnia, culminata in una amara lotteria dei rigori a Zenica, ha lasciato ferite aperte nel cuore dei tifosi e ha imposto ai vertici federali una sterzata decisa per evitare il ristagno tecnico e psicologico. In questo contesto di incertezza e voglia di riscatto, la figura scelta per guidare la transizione immediata è un profilo che ha recentemente vissuto una ascesa professionale travolgente. Passando in un solo anno solare dal trionfo nei playoff di Serie C con il Pescara alla panchina della Nazionale, questo tecnico avrà il compito di traghettare il gruppo nelle amichevoli di giugno contro Grecia e Lussemburgo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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