Roma, 1 maggio 2026 – La tensione tra Stati Uniti e Iran si mantiene alta, con un nuovo episodio di scontro che coinvolge entrambe le parti. Secondo fonti ufficiali, un dirigente statunitense ha avuto una conversazione telefonica di circa 45 minuti con il comando centrale militare. Nel frattempo, le autorità iraniane hanno reso pubblici dettagli sulle munizioni dissotterrate in alcune aree del Paese.

Roma, 1 maggio 2026 – Pare appesa a un filo la fragile tregua fra Usa e Iran. I segnali di una ripresa della guerra si moltiplicano: nella notte il capo del Centcom (Comando centrale dell'esercito americano), Brad Cooper, e il capo di Stato Maggiore congiunto, Dan Caine, hanno avuto una lunga telefonata con il presidente Donald Trump. Un briefing di 45 minuti per informarlo sui piani per possibili attacchi contro Teheran, riferisce Axios. Il tycoon sarebbe seriamente intenzionato a riprendere i combattimenti, sia per sbloccare lo stallo nei negoziati, sia per sferrare un ‘colpo di grazia’ prima di porre fine al conflitto. https:www.quotidiano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuovo attacco all’Iran, Trump 45 minuti al telefono col Centcom. Teheran dissottera le munizioni

ATTACCO all’IRAN: TRUMP, NETANYAHU e il rischio globale | Recap con Maurizio Molinari

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