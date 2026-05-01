Guerra in Iran Trump informato per 45 minuti sui nuovi piani di attacco contro Teheran

Un rapporto riferisce che un ex presidente è stato informato per circa 45 minuti sui recenti piani militari contro un paese del Medio Oriente. La discussione si è concentrata su possibili azioni militari e strategie da adottare, senza indicare dettagli specifici. La comunicazione si è svolta in un momento di crescente tensione tra le parti coinvolte nella regione. Nessuna informazione è stata resa pubblica riguardo alle decisioni prese successivamente.

Il cessate il fuoco tra Usa e Iran, iniziato ai primi di aprile, ha “posto fine” alle ostilità tra le parti ai fini della scadenza congressuale sui poteri di guerra. Lo ha chiarito un funzionario dell’amministrazione, secondo i media Usa, dopo che i repubblicani al Senato hanno sollecitato un’interpretazione dei 60 giorni previsti dal War Powers Act. La sollecitazione dei senatori repubblicani è maturata in vista della scadenza del primo maggio, termine oltre i quale il presidente è tenuto ad un passaggio di autorizzazione al Congresso sui suoi poteri di guerra, salvo che non decida di ridimensionare le operazioni, anche se il conteggio ha un inizio incerto e variabile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, Trump informato per 45 minuti sui nuovi piani di attacco contro Teheran Iran, Trump esulta per l’attacco contro i ponti. Teheran lancia missili a Israele Notizie correlate Trump informato per 45 minuti su nuovi piani d'attacco all'IranL'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, e il Capo di Stato Maggiore congiunto, generale Dan Caine, hanno informato Trump sui piani per... Medio Oriente, Trump informato per 45 minuti su nuovi piani d'attacco all'IranL’ammiraglio Brad Cooper , a capo del Centcom, e il Capo di Stato Maggiore congiunto, generale Dan Caine, hanno informato Trump sui piani per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Medio Oriente, Trump: 'Dall'Iran un nuovo documento dopo lo stop al viaggio in Pakistan degli inviati Usa'; Trump: Iran vuole accordo subito. Ma da oggi scade il tempo anche per gli Usa; Trump pronto a un blocco navale prolungato; Trump: Tregua con Iran non ha scadenza. Ma il 1° maggio cambia tutto: ecco perché. Guerra Usa-Iran, Trump informato per 45' su nuovi piani d'attaccoGuerra Usa-Iran, la diretta del 1° maggio 2026. Trump è stato informato sui piani per possibili attacchi militari all'Iran dal capo del Centcom, e dal Capo di Stato ... ilmattino.it Guerra Iran USA, Trump contro l'Italia: Non ci avete aiutati, forse ritiro truppe. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran USA, Trump contro l'Italia: 'Non ci avete aiutati, forse ritiro truppe'. LIVE ... tg24.sky.it La guerra di Trump ha (paradossalmente) "salvato" il regime L'analisi di Foreign Affairs - facebook.com facebook Trump vuole aggirare il voto del Congresso per continuare la guerra x.com