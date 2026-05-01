Nuovi piani d’attacco all’Iran Trump prepara la guerra Trema il Medio Oriente

Le autorità statunitensi stanno pianificando nuove azioni contro l’Iran, con possibili interventi militari in vista. La tensione nella regione mediorientale si fa più palpabile, mentre i governi coinvolti monitorano attentamente gli sviluppi. Le decisioni prese in queste riunioni rispecchiano un clima di crescente incertezza e preoccupazione, senza alcun segno di distensione o compromesso. La situazione si mantiene critica, alimentando il timore di un’escalation del conflitto.

Certe riunioni non finiscono con una stretta di mano e un sorriso di circostanza. Finiscono con un silenzio più pesante dell’aria. Nelle ultime ore, a Washington, si è consumato un incontro breve ma densissimo, di quelli che fanno drizzare le antenne alle cancellerie e accelerano i battiti a chi vive in un’area già sull’orlo. Non è stata una chiacchierata politica né un vertice “di routine”. A raccontarlo è Axios, citando il giornalista Barak Ravid: al centro della scena c’è Donald Trump e, davanti a lui, i vertici militari americani. Un briefing durato 45 minuti. E quando sul tavolo ci sono mappe, scenari e opzioni, il tempo conta fino a un certo punto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

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