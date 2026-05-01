Nuovi piani d’attacco all’Iran Trump prepara la guerra Trema il Medio Oriente

Da caffeinamagazine.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità statunitensi stanno pianificando nuove azioni contro l’Iran, con possibili interventi militari in vista. La tensione nella regione mediorientale si fa più palpabile, mentre i governi coinvolti monitorano attentamente gli sviluppi. Le decisioni prese in queste riunioni rispecchiano un clima di crescente incertezza e preoccupazione, senza alcun segno di distensione o compromesso. La situazione si mantiene critica, alimentando il timore di un’escalation del conflitto.

Certe riunioni non finiscono con una stretta di mano e un sorriso di circostanza. Finiscono con un silenzio più pesante dell’aria. Nelle ultime ore, a Washington, si è consumato un incontro breve ma densissimo, di quelli che fanno drizzare le antenne alle cancellerie e accelerano i battiti a chi vive in un’area già sull’orlo. Non è stata una chiacchierata politica né un vertice “di routine”. A raccontarlo è Axios, citando il giornalista Barak Ravid: al centro della scena c’è Donald Trump e, davanti a lui, i vertici militari americani. Un briefing durato 45 minuti. E quando sul tavolo ci sono mappe, scenari e opzioni, il tempo conta fino a un certo punto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

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