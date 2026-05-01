Medio Oriente Trump informato per 45 minuti su nuovi piani d' attacco all' Iran

L'ammiraglio Brad Cooper, leader del comando centrale, e il generale Dan Caine, capo di stato maggiore congiunto, hanno comunicato a un alto funzionario statunitense, per circa 45 minuti, dettagli sui nuovi piani d’attacco contro l’Iran. La discussione si è concentrata sulle strategie militari e sui possibili interventi nella regione del Medio Oriente. Nessuna informazione è stata diffusa pubblicamente sui contenuti specifici delle comunicazioni.

L’ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, e il Capo di Stato Maggiore congiunto, generale Dan Caine, hanno informato Trump sui piani per possibili attacchi contro l’Iran. Lo riporta Barak Ravid di Axios, aggiungendo che, secondo 2 funzionari il briefing di giovedì è durato 45 minuti. Il cessate il fuoco tra Usa e Iran, iniziato ai primi di aprile, ha «posto fine» alle ostilità tra le parti ai fini della scadenza congressuale sui poteri di guerra. Lo ha chiarito un funzionario dell’amministrazione, secondo i media Usa, dopo che i repubblicani al Senato hanno sollecitato un’interpretazione dei 60 giorni previsti dal War Powers Act. La...🔗 Leggi su Feedpress.me

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