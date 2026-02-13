Innovazione e transizione green | così la politica di coesione ha sostenuto lo sviluppo del Nord Italia

A Milano, questa mattina, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha inaugurato il nuovo polo di ricerca dedicato alle tecnologie sostenibili, spiegando che i fondi europei stanziati negli ultimi tre anni hanno permesso di realizzare oltre 200 progetti di innovazione green nel Nord Italia.

Una visione limitata di questo pilastro dell'integrazione europea potrebbe portare a considerare la coesione europea come uno strumento che semplicemente trasferisce soldi verso le regioni arretrate: ma non è così. Un esempio evidente è l'Italia, dove la suddivisione delle risorse e il tipo di progetti finanziati riflettono una strategia complessa che mira a rafforzare la competitività dell'intero Paese. Più di un terzo dei fondi di coesione per il periodo 2021-2027 – tra stanziamenti europei e co-finanziamenti nazionali – sono destinati proprio a sostenere l'innovazione nelle regioni del Nord e ad affrontare le cosiddette "trappole dello sviluppo" nelle regioni del Centro.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su nord italia

Ultime notizie su nord italia

