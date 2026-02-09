Carta docente alleggerita e nuovi fondi alle scuole i DSGA | cresce il carico sulle segreterie

La riforma della Carta docente annunciata dal Ministero prevede di ridurre gli importi diretti ai docenti e di creare un fondo che le scuole potranno usare per comprare tablet, PC, libri e corsi in comodato. Ma questa scelta alza molte preoccupazioni tra i segretari e i dirigenti scolastici, che già si trovano a gestire un carico di lavoro più pesante. I DSGA temono che le novità aumentino ancora di più le loro incombenze quotidiane.

