Imola accoglie 350 nuovi cittadini | una comunità in crescita tra diritti doveri e inclusione

Questa mattina Imola ha ufficialmente accolto 350 nuovi cittadini italiani. È un dato che segna un passo importante per la città, che dimostra un impegno concreto verso l’integrazione e la crescita di una comunità sempre più multietnica. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme e ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini. Ora, questi nuovi italiani si preparano a iniziare una nuova fase della loro vita nel territorio imolese.

Imola ha accolto oggi, 8 febbraio 2026, 350 nuovi cittadini italiani, un numero significativo che testimonia l’evoluzione demografica e l’impegno della città verso l’inclusione e la multiculturalità. La cerimonia, svoltasi nell’aula consiliare del municipio, ha rappresentato un momento di forte emozione e di rinnovato senso di appartenenza per coloro che hanno compiuto questo importante passo, sancendo un legame più profondo con la comunità locale e con i principi della Costituzione italiana. L’evento, che ha visto la partecipazione attiva della giunta comunale guidata dal sindaco Marco Panieri, ha sottolineato il valore della solidarietà, del rispetto e della pace come pilastri fondamentali per una convivenza civile armoniosa e costruttiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Imola Cittadinanza

Questa settimana alla mediateca regionale ligure “Sergio Fregoso”, il Comune ha festeggiato l’arrivo di nuovi cittadini.

Questa mattina a Imola sono stati celebrati i 350 nuovi cittadini italiani, arrivati nel 2025.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Imola Cittadinanza

Argomenti discussi: Cittadinanza, 350 nuovi italiani: Solidarietà, rispetto e pace colonne portanti della comunità; Cittadinanza 350 nuovi italiani | Solidarietà rispetto e pace colonne portanti della comunità.

Cittadinanza, 350 nuovi italiani: Solidarietà, rispetto e pace colonne portanti della comunitàCerimonia in municipio con la giunta, comunità marocchine e albanesi tra le più numerose Amare questo Paese e Imola significa fare propri i valori costituzionali e le leggi vivendo la quotidianità. msn.com

Imola, sono 350 i residenti che nel 2025 hanno ottenuto la cittadinanza italianaNel 2025, sono stati 350 i residenti a Imola di origine straniera che hanno ottenuto la cittadinanza italiana: il 56% sono femmine e il 44% maschi. I ... corriereromagna.it

Il Prefetto Edoardo D'Alascio accoglie il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Fermo Ing. Donatello Di Marzo facebook