Case e ospedali di comunità | dopo la lente della Corte dei Conti la Regione attiva una task force

La Regione Puglia ha deciso di mettere sotto controllo i lavori per le case e gli ospedali di comunità. Una task force composta da tecnici dell'Asset, insieme al dipartimento della Salute e alle aziende sanitarie locali, si occupa di verificare passo dopo passo come procedono i lavori. La decisione arriva dopo che la Corte dei Conti ha esaminato la situazione, e ora si cerca di evitare ritardi o problemi nel completamento delle strutture sanitarie.

La presidenza della Regione Puglia ha attivato una task force composta dai tecnici dell'Asset, in collaborazione con il dipartimento della Salute e con le aziende sanitarie locali, che si occuperà di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori delle case e degli ospedali di comunità.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Regione Puglia

La Corte dei Conti ha avviato un’indagine sulla realizzazione di 122 case e ospedali di comunità in Puglia, secondo quanto riportato dall’Ansa.

Ultime notizie su Regione Puglia

