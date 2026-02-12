IPE Business School a Napoli il Graduation Day del Master in HR e Digital Recruiting

Questa mattina a Napoli si è svolto il Graduation Day del Master in HR e Digital Recruiting dell’IPE Business School. Gli studenti hanno ricevuto i diplomi, pronti a entrare nel mondo del lavoro con nuove competenze. La cerimonia ha visto la partecipazione di docenti, famiglie e aziende, tutti pronti a celebrare il percorso dei giovani professionisti. Ora, molti di loro puntano a trovare un impiego nel settore delle risorse umane e del recruiting digitale.

Non più un luogo da cui andare via, ma una destinazione in cui costruire competenze, lavoro e visione. È questo il cambio di paradigma che fa da sfondo al Graduation Day del Master in HR e Digital Recruiting – X Edizione del Master in HR e Digital Recruiting Formazione, innovazione HR e territorio al centro del cambiamento, in programma mercoledì 25 febbraio 2026 presso l’IPE Business School di Napoli. La giornata è il punto apicale del percorso che ha unito le eccellenze accademiche con le eccellenze aziendali territoriali, creando un mix vincente per fare di Napoli e del Mezzogiorno una meta per chi cerca lavoro in aziende visionarie, società che guardano ad un futuro fatto di crescita e investimento su figure professionali di alto livello.🔗 Leggi su Ildenaro.it

