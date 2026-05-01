All' IPE Business School la seconda edizione del convegno Capitali per la crescita

Il 6 maggio alle 16:30 si svolgerà presso l'Aula Magna dell'IPE Business School la seconda edizione del convegno “Capitali per la crescita”. L’evento è dedicato all’analisi del ruolo del mercato dei capitali nel supporto alle imprese, coinvolgendo professionisti e rappresentanti del settore. Durante l’iniziativa si discuteranno tematiche legate alle fonti di finanziamento e alle strategie di investimento per lo sviluppo aziendale.