All' IPE Business School la seconda edizione del convegno Capitali per la crescita
Il 6 maggio alle 16:30 si svolgerà presso l'Aula Magna dell'IPE Business School la seconda edizione del convegno “Capitali per la crescita”. L’evento è dedicato all’analisi del ruolo del mercato dei capitali nel supporto alle imprese, coinvolgendo professionisti e rappresentanti del settore. Durante l’iniziativa si discuteranno tematiche legate alle fonti di finanziamento e alle strategie di investimento per lo sviluppo aziendale.
Il prossimo 6 maggio, alle ore 16:30, presso l’Aula Magna dell’IPE Business School, si terrà la seconda edizione di “Capitali per la crescita”, il convegno dedicato al ruolo del mercato dei capitali nello sviluppo delle imprese. Promosso dall’IPE Business School con il supporto di EY, l’evento si.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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