Nuove sezioni ai nidi | liste di attesa ridotte

A Savignano sono in corso lavori per l’ampliamento di due scuole, una primaria e una dell’infanzia, dopo il completamento del progetto nel nido Vittorio Emanuele. I lavori riguardano la scuola Rio Salto e la scuola Gallo Cristallo, entrambe situate in via Togliatti. Questi interventi portano alla riduzione delle liste di attesa per l’iscrizione ai servizi educativi. I lavori sono in fase di completamento.

A Savignano dopo il Vittorio Emanuele, sono in via di completamento altri due interventi nella scuola primaria Rio Salto e nella scuola dell’infanzia Gallo Cristallo in via Togliatti. Uno dei fronti strategici per l’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Dellapasqua riguarda il potenziamento dei servizi per le famiglie. Sono stati investiti 2.640.000 euro per l’ampliamento dei posti negli asili nido, nelle strutture comunali e la Fondazione Asilo infantile Vittorio Emanuele, nel progetto "Nido di quartiere." Il progetto, che conta su fondi Pnrr e fondi del bilancio comunale, prevede la creazione di nuove sezioni nido all’interno delle scuole dell’infanzia, per garantire piena copertura della domanda e mettere a disposizione delle famiglie di Savignano sul Rubicone percorsi educativi da 0 a 6 anni in tutti i quartieri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Nuove sezioni ai nidi: liste di attesa ridotte" Notizie correlate Schillaci: “Liste d’attesa ridotte dopo 20 anni”. Ecco i nuovi datiChe sulla riduzione dei tempi delle liste d’attesa in ambito sanitario il governo Meloni stia dato delle risposte concrete lo si evince soprattutto... Servizi Educativi: calano le liste di attesa per Nidi e Scuole InfanziaÈ stata pubblicata la graduatoria delle iscrizioni ai servizi educativi 0-6 anni per l’anno scolastico 20262027. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nuove sezioni ai nidi: liste di attesa ridotte; Pesaro, via alle iscrizioni ai nidi 0-3 anni: apre la nuova struttura di Torraccia; Servizi educativi estivi, iscrizioni da martedì 28 aprile; Biancani e Murgia: Confermati 843 posti disponibili per le famiglie, lo stesso numero dello scorso anno; Nidi d'infanzia comunali a Bari, il nuovo regolamento: due novità per il prossimo anno scolastico. Sanremo potenzia l’offerta educativa: nuove sezioni a Coldirodi, nido 0-6 in via Duca degli Abruzzi?Con questo atto di indirizzo vogliamo dare una risposta concreta alle liste d’attesa, soprattutto per la fascia 0-3 anni, fornendo alle famiglie servizi di prossimità e di alta qualità pedagogica. L ... rivieratime.news Nidi, via alle iscrizioni anche per le nuove sezioni PrimaveraAperte le iscrizioni agli asili nido comunali e convenzionati. Quest’anno con una novità importante: le nuove Sezioni Primavera ... giornaledisegrate.it NUOVE SEZIONI DA VISITARE NELLA NOSTRA APP... CLICCA SU LINK E AGGIUNGI ALLA HOME https://app.appmobilecity.com/pwapp/694c1f63c9dcf/index.html - facebook.com facebook