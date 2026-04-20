Il ministro della salute ha dichiarato che le liste d’attesa sono state ridotte dopo vent’anni, citando dati recenti pubblicati dal ministero. Secondo quanto riferito, i tempi medi di attesa si sono abbassati rispetto al passato, grazie a interventi avviati dall’amministrazione. La comunicazione arriva in un momento in cui si discute di miglioramenti nel settore sanitario e di possibili misure future per continuare a ridurre i tempi di attesa.

Che sulla riduzione dei tempi delle liste d’attesa in ambito sanitario il governo Meloni stia dato delle risposte concrete lo si evince soprattutto dal velo di silenzio calato dall’opposizione sul tema: quello che era uno dei cavalli di battaglia del Pd e della segretaria Elly Schlein da qualche tempo è sparito dai dibattiti e dai comizi. E questa è senza dubbio una buona notizia per gli italiani. Certo come ha ammesso la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua informativa alla Camera, c’è ancora da lavorare ma i numeri del decreto “taglia code” parlano chiaro. E a rivendicarli è Orazio Schillaci. Dopo 20 anni di peggioramento il trend è invertito.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Schillaci: “Liste d’attesa ridotte dopo 20 anni”. Ecco i nuovi dati

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