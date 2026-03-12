Ztl Stadio telecamere attive Divieti domenica dalle 13
Domenica scattano le restrizioni alla circolazione intorno allo stadio di Pisa con l’attivazione della Ztl dalle 13, in vista della partita tra Pisa e Cagliari in programma alle 15. Le telecamere di sorveglianza saranno operative per monitorare il rispetto del divieto di accesso durante le ore stabilite. Le limitazioni riguardano i veicoli che entreranno nell’area delimitata.
Scatta domenica l’attivazione di una Ztl intorno allo stadio di Pisa, in occasione della partita Pisa-Cagliari in programma alle 15. Si tratta di un provvedimento pensato a tutela dei residenti del quartiere che prevede, spiega una nota del Comune, "una fase di pre esercizio che parte proprio domenica: le telecamere entreranno in funzione due ore prima del fischio d’inizio e resteranno operative fino al termine del primo tempo della partita". "I veicoli parcheggiati prima delle due ore antecedenti l’inizio del match - prosegue il Comune - potranno rimanere in sosta e uscire liberamente dalla Ztl in qualsiasi momento, mentre l’accesso ai motorini resterà consentito senza limitazioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it
