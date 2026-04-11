Novara il 1° maggio al via la seconda fase della nuova Ztl | cosa cambia

Il 1° maggio segna l'inizio della seconda fase della nuova zona a traffico limitato nel centro storico di Novara. La modifica riguarda nuovamente la gestione della viabilità, con cambiamenti nelle restrizioni e nelle aree interessate. La riqualificazione della Ztl prevede nuove regole per l'accesso e la circolazione dei veicoli all’interno del centro cittadino. Le modifiche sono state comunicate alle autorità e ai cittadini prima dell’entrata in vigore.

Cambia ancora la viabilità nel centro storico di Novara con l'avvio della seconda fase della nuova zona a traffico limitato. Dal 1° maggio partirà infatti un periodo di sperimentazione di circa un mese che interesserà l'area intorno alla Basilica di San Gaudenzio, introducendo modifiche. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Novara, da febbraio parte la nuova Ztl: cosa cambia per automobisti e pedoni“Procederemo passo dopo passo - ha spiegato il sindaco Alessandro Canelli in una diretta Facebook - per permettere ai residenti e a chi effettua... Leggi anche: Ponte al Pino, scatta la seconda fase dei lavori: cosa cambia per la viabilità Argomenti più discussi: Ztl nel centro storico di Novara, dal 1 maggio parte la fase due. Il video; Ztl: al via la fase 2 in zona Basilica; Novara. Dal 1° Maggio parte la seconda fase della ZTL; Novara, fase 2 della Ztl: le nuove regole per la zona della Basilica. Ztl, dal 1 maggio via alla fase 2: l’area interdetta si allarga alla Basilica di San GaudenzioLa rivoluzione della viabilità nel cuore di Novara compie un ulteriore passo in avanti. Dopo la prima stretta agli accessi e le nuove regole introdotte all’inizio dello scorso febbraio, dal prossimo 1 ... lavocedinovara.com Partenza 1 giro della Castellania. Open Femminile. Pettenasco prov di Novara - facebook.com facebook