Mercoledì sera, il candidato civico sostenuto dal centrodestra ha inaugurato la sua nuova sede elettorale in viale Repubblica 41. Durante l'evento, ha sottolineato l'importanza di concentrare l’attenzione su concretezza e coraggio, citando alcuni degli interventi portati avanti finora. La cerimonia ha visto la partecipazione di alcuni sostenitori e rappresentanti politici della coalizione. L’apertura della sede si inserisce nel percorso di preparazione alle prossime elezioni.

"Concretezza e coraggio". Con queste parole, seguite dagli esempi di quanto realizzato, il candidato civico sostenuto da tutto il centrodestra Simone Saletti, ha aperto mercoledì sera, il discorso inaugurale della propria sede elettorale di viale Repubblica 41. Un evento anticipato la sera precedente dal consiglio comunale che aveva approvato la variante che sancisce l’arrivo del colosso multinazionale Hitachi Rail, "che svilupperà un Hub di grande rilevanza nella manutenzione dei treni (Frecciarossa, Intercity, regionali di nuova generazione e metropolitane) – ha detto – e che creerà lavoro e svilupperà un indotto per le aziende del territorio".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova sede elettorale per Saletti: "Punto su concretezza e coraggio"

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