Ponte Felcino nell' ex Tartufaia una nuova sede per i giovani | aiuto compiti punto ascolto e laboratori

A Ponte Felcino, nell’ex Tartufaia, stanno realizzando una nuova sede dedicata ai giovani, che includerà servizi come aiuto compiti, un punto ascolto e laboratori. I lavori sono in corso e l’obiettivo è creare uno spazio di incontro e attività sociali. La struttura rientra nel progetto del Patto educativo di comunità, promosso dalla Fondazione L’Albero della Vita, dall’Istituto Comprensivo Perugia 14 e dal Comune di Perugia.

Nell'ex Tartufaia di Ponte Felcino, dove sono in corso dei lavori, nascerà uno spazio didattico, di incontro e laboratorio sociale nell'ambito del Patto educativo di comunità promosso dalla Fondazione L'Albero della Vita, dall'Istituto Comprensivo Perugia 14 e dal Comune di Perugia.