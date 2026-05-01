Nuova scuola a Vaprio il sopralluogo | Ora cantiere senza più intoppi

Dopo quattro anni di inattività e dubbi, i lavori per la costruzione della nuova scuola a Vaprio sono ripresi con regolarità. Un sopralluogo recente ha confermato che il cantiere procede senza ulteriori ostacoli e che le operazioni sono in corso con un ritmo sostenuto. La ripresa dei lavori rappresenta un passo avanti rispetto alle difficoltà precedenti, con i lavori in corso senza interruzioni significative.

Dopo quattro anni di stop e incertezze, il cantiere della nuova scuola di Vaprio marcia a ritmo serrato. E questa volta, secondo l’Amministrazione, senza più intoppi all’orizzonte. È stato ribadito in aula, all’ultimo consiglio dal sindaco Marco Galli che ha riferito l’esito di un sopralluogo all’interno dell’area Inal, l’Istituto che costruisce l’opera, insieme ai gruppi consiliari e ai tecnici coinvolti. Un ritorno sul campo atteso da tempo, dopo una lunga fase di stallo che aveva congelato uno dei progetti più discussi degli ultimi anni. "Un momento importante e condiviso", ha detto il primo cittadino, che ha voluto ringraziare ufficialmente il personale del ministero "per la collaborazione".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuova scuola a Vaprio, il sopralluogo: "Ora cantiere senza più intoppi..." Notizie correlate Leggi anche: La nuova scuola Collodi: "Niente fondi a rischio il cantiere sta lavorando" Leggi anche: Nuova mensa per la scuola. Cantiere in via Matteotti Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Nuova scuola a Vaprio, il sopralluogo: Ora cantiere senza più intoppi...; Mattino Cinque: Vaprio d'Adda, molotov contro la caserma dei carabinieri Video; Casaletto Vaprio - Caccia al tesoro; Probabile malfunzionamento dell’impianto antincendio: lezioni sospese e bambini a casa. Nuova scuola a Vaprio, il sopralluogo: Ora cantiere senza più intoppi...Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Dopo la denuncia de La Pressa - Spallanzani Vignola, la nuova scuola da 3,9 milioni fa acqua. Rossini (Fdi): 'Quali le cause'. https://www.lapressa.it/articoli/politica/spallanzani-vignola-la-nuova-scuola-da-39-milioni-fa-acqua-rossini-fdi-quali-le-cause - facebook.com facebook