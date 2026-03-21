Il sindaco di Ponte a Elsa assicura che il cantiere per la costruzione della nuova scuola Collodi prosegue senza rischi di finanziamenti. In una dichiarazione ufficiale, ha affermato che non ci sono fondi in bilico e che i lavori continuano regolarmente. La comunicazione mira a tranquillizzare la comunità sulla prosecuzione dei lavori e sulla stabilità delle risorse economiche.

"Nessun finanziamento a rischio". Il sindaco Simone Giglioli fa chiarezza sul cantiere per la costruzione della nuova scuola "Collodi" di Ponte a Elsa. "I lavori sono in corso – spiega il primo cittadino –. La ditta sta procedendo e abbiamo approvato, proprio in questi giorni, alcuni affidamenti in sub appalto per la realizzazione di alcune opere. Quindi si va avanti come da programma". Da settimane, da più parti, le opposizioni avevano parlato, per i lavori a rilento, di altri fondi a rischio per l’amministrazione – dopo i soldi persi per la mancata realizzazione del nuovo nido Pinocchio (fatto per il quale è al lavoro una commissione comunale d’inchiesta) – visto che le opere finanziate per 3 milioni devono concludersi con la consegna entro il 30 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova scuola Collodi: "Niente fondi a rischio il cantiere sta lavorando"

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