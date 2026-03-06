Nel comune di Argenta i lavori proseguono con la costruzione di una nuova mensa per il polo scolastico di via Giacomo Matteotti. Il cantiere è attualmente in fase di avanzamento e fa parte di un più ampio intervento di ristrutturazione e miglioramento delle strutture comunali, con particolare attenzione alle scuole. La realizzazione della mensa è uno degli interventi in corso nel periodo.

Nuova mensa del polo scolastico. Avanza il cantiere in via Giacomo Matteotti. È un periodo di lavori nel comune di Argenta, diversi sono gli interventi che riguardano gli edifici comunali, specialmente le strutture scolastiche. Ieri mattina, infatti, il cantiere in via Matteotti ha iniziato il montaggio della struttura in legno della nuova mensa scolastica, che affiancherà la nuova scuola primaria intitolata a Don Giovanni Minzoni. Si tratta di una struttura che ospiterà studenti e studentesse delle scuole elementari e medie, con l’obiettivo di accoglierli a settembre, in vista del nuovo anno scolastico. La capienza della nuova struttura sarà di 125 posti, collocata tutta su un piano, anche al servizio di tutta la comunità per le varie iniziative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova mensa per la scuola. Cantiere in via Matteotti

