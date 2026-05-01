Si torna a parlare della nuova Fiat Shark, un modello che richiama lo stile delle dune buggy italiane. La Fiat 600 Jolly, nota come una delle auto più iconiche e particolari del nostro paese, viene spesso associata a questo nome. L’attenzione si concentra sulla possibilità che questa vettura, che richiama il design delle dune buggy, possa arrivare sul mercato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma l’argomento continua a suscitare interesse.

Fiat 600 Jolly — la vera “shark” dune buggy italiana. Quando si parla di “Fiat Shark” o dune buggy italiana, quasi sempre si fa riferimento alla mitica Fiat 600 Jolly, una delle auto più iconiche e stravaganti mai prodotte in Italia. Origine e storia. La Fiat 600 Jolly nasce alla fine degli anni ’50 grazie alla collaborazione tra: FIAT. Carrozzeria Ghia. Era basata sulla semplice utilitaria Fiat 600, ma completamente trasformata in un’auto da spiaggia di lusso. Design unico (proto–dune buggy). La Jolly anticipa di anni il concetto di dune buggy: Niente porte. Niente tetto rigido. Tettuccio in tela (frangisole). Sedili in vimini intrecciato. Linee aperte e leggere.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Shark, la Dune Buggy parla italiano. Arriverà?

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