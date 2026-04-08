Una nuova versione della Fiat Tipo è attualmente in fase di sviluppo e si prevede un restyling che richiama lo stile del Grande Panda. La vettura, introdotta nel 2015 e destinata ai mercati emergenti, ha avuto una lunga presenza sul mercato con diverse carrozzerie e motorizzazioni. Tuttavia, si parla di una possibile conclusione della produzione del modello attuale, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulla futura gamma.

La Fiat Tipo si appresta ad una fine della sua carriera. Modello nato nel 2015 per i mercati emergenti, ha vissuti degli anni floridi, con tre carrozzerie (sedan, berlina e sw) e tante motorizzazioni in gamma. Potrebbe arrivare un restyling? Difficile a dirsi, lo abbiamo immaginato con stile nuova Fiat Grande Panda. Come potrebbe essere una Tipo “alla Grande Panda”. La nuova Fiat Grande Panda ha introdotto uno stile molto preciso: linee squadrate e robuste. fari “pixel” con richiami al Lingotto. look da mini-SUVcrossover anche se è una hatchback. Se applicato alla Tipo, verrebbe fuori qualcosa di così: Esterni. Frontale più verticale (meno “auto bassa”, più SUV-like). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Tipo 2026: restyling che sa di Grande Panda. Arriverà?

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