Domani sera, domenica 15 marzo 2026, Rete 4 trasmetterà una scena di azione con Spencer e Hill che si sfidano in una corsa di dune buggy. La programmazione prevede la riproposizione di un classico del cinema d’azione, con protagonisti gli attori che si affrontano in una sequenza di inseguimenti e stunt in stile anni Ottanta. La trasmissione durerà tutta la sera, coinvolgendo gli appassionati del genere.

Domani sera, domenica 15 marzo 2026, il palinsesto di Rete 4 preparerà gli spettatori per una serata di intrattenimento che ripropone un classico del cinema d’azione. La trasmissione è fissata per le ore 21:20 e porterà sullo schermo la pellicola del 1974 diretta da Marcello Fondato. Al centro della narrazione vi sarà il celebre duo Bud Spencer e Terence Hill, i quali si troveranno coinvolti in una disputa per il possesso di un veicolo speciale. Il film, intitolato *Altrimenti ci arrabbiamo*, ruota attorno a una dune buggy rossa con capotte gialla, costruita dalla Puma, che diventa l’oggetto della contesa tra i due protagonisti. La storia vede Ben e Kid come amici ma anche rivali, legati dalla passione per le corse automobilistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spencer e Hill si sfidano: la sfida per la dune buggy

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