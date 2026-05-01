Il tribunale di Roma ha condannato a sette anni di reclusione un uomo accusato di aver drogato e violentato le vittime, utilizzando un volto che ricordava quello dell’attore Keanu Reeves. La sentenza si riferisce a Ubaldo Manuali, ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata. La vicenda ha attirato l’attenzione per l’uso di un sosia dell’attore come stratagemma.

? Cosa sapere Il tribunale di Roma condanna Ubaldo Manuali a sette anni per violenza sessuale aggravata.. L'imputato drogava le vittime su Facebook e diffondeva i video con due complici.. Il tribunale di Roma ha inflitto il 30 marzo una nuova condanna a sette anni di carcere per violenza sessuale aggravata nei confronti di Ubaldo Manuali, il sessantaduenne noto per le sue attività criminali legate all’uso di sostanze e alla violenza sulle donne. L’uomo, che lavorava come netturbino prestato al cinema di Fiano Romano ed era soprannominato il sosia di Keanu Reeves, è già stato colpito da un precedente provvedimento giudiziario. A dicembre, la corte d’appello aveva infatti confermato la condanna di 9 anni e 10 mesi emessa in primo grado dal tribunale di Viterbo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova condanna a 7 anni: il sosia di Keanu Reeves drogava le vittime

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