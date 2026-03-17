Outcome | Keanu Reeves è Reef Hawk nel primo trailer della nuova serie Apple TV

Nel primo trailer di Outcome, Keanu Reeves interpreta il personaggio Reef Hawk, suscitando l'interesse del pubblico. La serie viene presentata da Apple TV+ con immagini che mostrano scene di azione e suspense. Il video promozionale è stato diffuso recentemente, generando attenzione tra gli spettatori e gli appassionati di Reeves. La data di uscita ufficiale non è ancora stata comunicata.

Il debutto del primo trailer di Outcome conferma quello che tutti speravamo: Apple TV+ ha tra le mani il suo prossimo grande successo. Il film, una commedia nera satirica, vede protagonista l’iconico Keanu Reeves nei panni di una star di Hollywood in caduta libera, diretto da un irriconoscibile Jonah Hill. Segnate la data sul calendario: Outcome arriverà in esclusiva su Apple TV+ il 10 aprile 2026. La Trama di Outcome: Chi vuole distruggere Reef Hawk?. Nel film, Reeves interpreta Reef Hawk, considerato l’attore più famoso del mondo. Dopo aver dominato il botteghino con tre franchise leggendari, Hawk scompare dalle scene per cinque anni. La verità dietro il suo ritiro è però meno nobile di un semplice anno sabbatico: una dura lotta contro la dipendenza dall’eroina, rimasta segreta al grande pubblico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Outcome: Keanu Reeves è Reef Hawk nel primo trailer della nuova serie Apple TV Articoli correlati Keanu Reeves e Cameron Diaz nelle prime foto di Outcome, la dark comedy Apple TVIl film Apple Original diretto da Jonah Hill e con protagonista Reeves insieme a Cameron Diaz, debutterà globalmente sulla piattaforma di streaming... Keanu Reeves costretto a chiedere scusa a tutta Hollywood nel trailer di OutcomeNel nuovo film in arrivo su Apple TV ad aprile Reeves interpreta una star di Hollywood costretta a chiedere scusa dopo una vicenda che potrebbe... Contenuti e approfondimenti su Keanu Reeves Keanu Reeves costretto a chiedere scusa a tutta Hollywood nel trailer di OutcomeNel nuovo film in arrivo su Apple TV ad aprile Reeves interpreta una star di Hollywood costretta a chiedere scusa dopo una vicenda che potrebbe distruggere la sua intera carriera ... movieplayer.it Outcome - Hollywood non dimentica: ecco il primo trailer del film di Jonah Hill con Keanu ReevesIn arrivo il 10 aprile in streaming su Apple TV+ questa intrigante commedia che segna l'opera seconda di Hill e vede Reeves in un ruolo... controintuitivo. Ecco trailer e trama di Outcome - Hollywood ... comingsoon.it