Costantino della Gherardesca ha commentato l'inizio della nuova edizione di Pechino Express, che vede alla guida tre inviati: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Durante un'intervista, ha descritto il programma come un mix di momenti rilassanti e di sfide dure, sottolineando anche i concorrenti che sogna di vedere partecipare, tra cui Keanu Reeves e Patty Pravo.

Costantino della Gherardesca ormai una garanzia alla condizione di Pechino Express ha dato il via alla nuova edizione, la prima che vede al suo fianco tre inviati d’eccezione quali: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Le coppie in gara, come abbiamo visto nella prima puntata sono: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni formano la coppia de Gli Spassusi, Chanel Totti e Filippo Laurino sono I Raccomandati, Jo Squillo e Michelle Masullo sono Le Dj, Fiona May e Patrick Stevens sono I Veloci, Dani Faiv e Tony 2Milli sono I Rapper, Steven Basalari e Viviana Vizzini sono Gli Ex, Tay Vines e Assane Diop sono I Comedian, Elisa Maino e Mattia Stanga sono I Creator, Candelaria e Camila Solórzano sono Le Albiceleste, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani sono Le Biondine. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Costantino della Gherardesca: “Pechino Express? A volte è una spa, altre una condanna. Concorrenti che sogno? Keanu Reeves e Patty Pravo” – L’intervista

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