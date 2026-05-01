Nuova carta d’identità Come prenotarsi

A Assisi, le persone interessate a ottenere la nuova carta d’identità elettronica devono prenotare seguendo le procedure stabilite. La richiesta può essere effettuata attraverso i canali ufficiali, come il sito web del comune o telefonicamente, rispettando i tempi previsti. La priorità è quella di garantire un accesso rapido ai servizi, in un contesto in cui si cerca di accelerare le pratiche per la consegna della Cie.

ASSISI – Lotta contro il tempo per la Carta d’identità elettronica (Cie), fra soluzioni e polemiche. Il Comune di Assisi ha reso noto che, a partire da ieri, le prenotazioni per il rilascio della CIE dovranno essere effettuate esclusivamente online dai cittadini residenti, accedendo al sito istituzionale del Comune di Assisi. La nuova modalità è stata introdotta per semplificare l’accesso al servizio e gestire in modo più efficiente l’elevato numero di richieste già registrate e previste nei prossimi mesi. Per i cittadini non residenti resta invece obbligatoria la prenotazione telefonica, contattando i numeri 075 8138225 – 075 8138248 – 075 8138250, esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 12.🔗 Leggi su Lanazione.it

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