Carta d’identità elettronica a Roma nuovi open day il 7 e 8 febbraio | dove e come prenotarsi

Da fanpage.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, gli uffici anagrafici di alcuni Municipi di Roma saranno aperti per permettere ai cittadini di ottenere la carta d’identità elettronica. In particolare, i Municipi VI, VII, XI e XII, oltre all’ex Pit, accoglieranno chi vuole prenotarsi e fare il rinnovo o il primo rilascio. Le persone interessate devono scegliere il luogo più comodo e prenotare in anticipo, perché gli spazi sono limitati. L’obiettivo è facilitare l’accesso a questo servizio ormai indispensabile.

Sabato 7 e domenica 8 febbraio uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, XI e XII ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Carta Identità Genova

Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma: 7 e 8 FEBBRAIO 2026

A Roma si terrà un nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica.

Domenica 8 febbraio l’Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica

Domenica 8 febbraio si svolgerà l’Open Day dedicato al rilascio della Carta d’Identità Elettronica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Carta Identità Genova

Argomenti discussi: Dal 3 agosto le carte di identità cartacee non saranno più valide, ecco come ottenere la Cie; Sito Istituzionale | CIE, open day 31 gennaio e 1 febbraio 2026; Carta d'identità elettronica: ottimizzazione del servizio negli uffici di Piazza De Gasperi; Come prenotare il rilascio della Carta d'Identità elettronica (CIE), aperture straordinarie Ufficio Anagrafe.

carta d identità elettronicaCarta d’identità elettronica: a Roma sportelli aperti anche domenica 8 febbraio, ecco doveOpen Day CIE a Roma il 7-8 febbraio: municipi aperti sabato e sportelli ex PIT attivi anche domenica. Prenotazione obbligatoria su Agenda CIE. ilquotidianodellazio.it

Carta d'identità elettronica, durata illimitata per gli over 70: le novitàQuesta novità per gli over 70 porta con sé meno scadenze, meno code agli sportelli e meno appuntamenti per il rinnovo. Come noto, attualmente la carta d’identità ha una validità di 10 anni per gli ... tg24.sky.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.