Carta d’identità elettronica a Roma nuovi open day il 7 e 8 febbraio | dove e come prenotarsi

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, gli uffici anagrafici di alcuni Municipi di Roma saranno aperti per permettere ai cittadini di ottenere la carta d’identità elettronica. In particolare, i Municipi VI, VII, XI e XII, oltre all’ex Pit, accoglieranno chi vuole prenotarsi e fare il rinnovo o il primo rilascio. Le persone interessate devono scegliere il luogo più comodo e prenotare in anticipo, perché gli spazi sono limitati. L’obiettivo è facilitare l’accesso a questo servizio ormai indispensabile.

Sabato 7 e domenica 8 febbraio uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, XI e XII ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Carta Identità Genova Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma: 7 e 8 FEBBRAIO 2026 A Roma si terrà un nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica. Domenica 8 febbraio l’Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica Domenica 8 febbraio si svolgerà l’Open Day dedicato al rilascio della Carta d’Identità Elettronica. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Carta Identità Genova Argomenti discussi: Dal 3 agosto le carte di identità cartacee non saranno più valide, ecco come ottenere la Cie; Sito Istituzionale | CIE, open day 31 gennaio e 1 febbraio 2026; Carta d'identità elettronica: ottimizzazione del servizio negli uffici di Piazza De Gasperi; Come prenotare il rilascio della Carta d'Identità elettronica (CIE), aperture straordinarie Ufficio Anagrafe. Carta d’identità elettronica: a Roma sportelli aperti anche domenica 8 febbraio, ecco doveOpen Day CIE a Roma il 7-8 febbraio: municipi aperti sabato e sportelli ex PIT attivi anche domenica. Prenotazione obbligatoria su Agenda CIE. ilquotidianodellazio.it Carta d'identità elettronica, durata illimitata per gli over 70: le novitàQuesta novità per gli over 70 porta con sé meno scadenze, meno code agli sportelli e meno appuntamenti per il rinnovo. Come noto, attualmente la carta d’identità ha una validità di 10 anni per gli ... tg24.sky.it STOP ALLA CARTA D'IDENTITÀ CARTACEA La carta d’identità rilasciata su modello cartaceo, indipendentemente dalla scadenza riportata nel documento, cesserà di essere valida dal 3 AGOSTO 2026, per effetto del Regolamento Europeo n. 1157/20 facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.