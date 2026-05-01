Nuoto in Acque Libere Filadelli sul podio a Olbia | Il terzo posto è frutto del tanto lavoro

Un nuotatore si è piazzato sul podio in una gara di acque libere svoltasi nel Golfo degli Aranci, in Sardegna. Dopo aver ottenuto un terzo posto in una competizione a Ibiza, ha conquistato nuovamente il stesso risultato in questa località. La posizione è stata attribuita a un impegno costante e a un intenso lavoro preparatorio. La gara ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da varie zone.

Olbia, 1 maggio 2026 – A seguito del terzo posto avuto ad Ibiza, ecco arrivare un altro podio e nella stessa posizione al Golfo degli Aranci in Sardegna, ad Olbia. L’Italia brilla nella Coppa del Mondo di Nuoto in Acque Libere e lo fa con Andrea Filadelli. Quest’ultimo firma il secondo podio consecutivo stagionale, in competizione. Nella 10 km l’Azzurro si prende la gioia del podio e con il tempo di 1:49:08.30. Il primo posto va al francese Sacha Velly, che vince con il tempo di 1:49:07.50. Secondo è l’altro transalpino Marc-Antoine Olivier, secondo con il crono di 1:49:07.80. “Sono felice perché questa gara è una conferma dopo il podio di Ibiza – le sue dichiarazioni, come riporta coni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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