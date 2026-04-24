Nuoto di fondo Andrea Filadelli sul podio nella 10 km a Ibiza Vince Betlehem Paltrinieri lontano dal vertice

Nelle acque di Santa Eulària des Riu, a Ibiza, si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere. La gara di 10 chilometri maschile ha visto la vittoria di un nuotatore locale, mentre un atleta italiano si è piazzato sul podio. L’atleta più atteso, invece, si è piazzato lontano dai primi posti. La competizione è stata caratterizzata da un arrivo molto combattuto e da un livello tecnico elevato.

Nelle acque di Santa Eulària des Riu, nel nord-est di Ibiza, la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere ha regalato una 10 chilometri maschile intensa e combattuta fino alle ultime bracciate, confermando l’altissimo livello del circuito internazionale. A imporsi è stato l’ungherese David Betlehem, bronzo olimpico, che ha chiuso in 1h52’39?9 al termine di una gara tiratissima. Alle sue spalle si è piazzato il francese Sacha Velly, secondo in 1h52’44?2, mentre l’Italia ha festeggiato il podio di Andrea Filadelli, terzo in 1h52’45?0. Il 25enne di Lavagna, allenato da Fabrizio Antonelli al Centro Federale di Ostia, si è così confermato protagonista a Ibiza dopo il successo ottenuto nel 2025, dimostrando continuità e solidità ad altissimo livello.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto di fondo, Andrea Filadelli sul podio nella 10 km a Ibiza. Vince Betlehem, Paltrinieri lontano dal vertice Notizie correlate Nuoto di fondo, Domenico Acerenza sul podio nella 10 km a Soma Bay. Vince Wellbrock, Paltrinieri in top-10Il romanzo infinito tra Gregorio Paltrinieri e Florian Wellbrock riparte dal Mar Rosso, ma a Soma Bay (Egitto) il primo capitolo della nuova stagione... Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci fuori dal podio nella 10 km femminile a Ibiza. Vince Moesha JohnsonLa seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, nelle acque di Santa Eulària des Riu a Ibiza, si è aperta con la 10 km femminile e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nuoto di fondo, Italia alla prova in Coppa del Mondo a Ibiza: Gregorio Paltrinieri si testa; World Cup. Ibiza chiama Golfo Aranci, azzurri al via; Nuoto Grosseto. Lucarelli da sogno, Paioletti fra i riferimenti del panorama giovanile; Coppa del Mondo OW. Stop 2. Presentata la tappa di Ibiza. Record di presenze. Nuoto di fondo, Andrea Filadelli sul podio nella 10 km a Ibiza. Vince Betlehem, Paltrinieri lontano dal verticeNelle acque di Santa Eulària des Riu, nel nord-est di Ibiza, la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere ha regalato una 10 chilometri ... oasport.it World Cup. Ibiza chiama Golfo Aranci, azzurri al viaSarà una lunga settimana di nuoto in acque libere tra le acque cristalline del Mediterraneo. Un doppio weekend tra le Baleari e la Costa Smeralda con un minimo comune denominatore: la Coppa del Mondo ... federnuoto.it A Viterbo una nuova edizione dei Giochi Regionali di Nuoto Special Olympics Italia Team Lazio x.com La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico non parteciperà agli Europei 2026 in Turchia per motivi di sicurezza. facebook