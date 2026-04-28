Nuoto giovanile Rari Nantes Romagna regina di rana e dorso | pioggia di medaglie al Memorial Zazzarini

Domenica 19 aprile, presso l'impianto natatorio di Sassuolo, si è svolta una gara di nuoto giovanile molto partecipata, con numerosi giovani atleti in gara. La società Rari Nantes Romagna si è distinta nelle discipline di rana e dorso, conquistando diverse medaglie. La manifestazione si inserisce tra gli appuntamenti più importanti per il settore giovanile in Italia e ha visto la partecipazione di numerosi giovani talenti provenienti da diverse regioni.

La cornice dell’impianto natatorio di Sassuolo ha ospitato, domenica 19 aprile, un'edizione memorabile del Memorial Orestina Zazzarini, confermandosi come uno dei palcoscenici più prestigiosi per il nuoto giovanile italiano. In questa occasione di alto profilo tecnico, la Rari Nantes Romagna ha.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Nuoto, pioggia di medaglie e 16 sono d'oro: Rari Nantes Romagna protagonista alle finali regionali EsordientiI giovani atleti hanno conquistato un totale di sedici ori, nove argenti e sei bronzi, confermando il talento e la costanza della squadra nelle varie... Rari Nantes Romagna, un marzo da incorniciare: pioggia di medaglie e trionfi ai CriteriaMarzo si chiude con un bilancio straordinario per la Rari Nantes Romagna, protagonista di un mese ricco di successi sia a livello regionale che... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nuoto paralimpico. Martina Cicognani due volte d’argento; Nuoto Paralimpico, due argenti per Martina Cicognani al Campionato italiano giovanile Finp di Cervia; Martina Cicognani conquista due argenti ai tricolori giovanili di nuoto paralimpico; Nuoto Sub Faenza: due medaglie di bronzo per le ragazze del nuoto artistico a Mirandola. Martina Cicognani conquista due argenti ai tricolori giovanili di nuoto paralimpicoLa portacolori della Rari Nantes Romagna brilla a Cervia nelle prove sprint nonostante qualche imprevisto tecnico ... forli24ore.it Nuoto Paralimpico, due argenti per Martina Cicognani al Campionato italiano giovanile Finp di CerviaResta comunque positivo il quadro complessivo, con margini di miglioramento evidenti proprio alla luce degli episodi che hanno inciso sulle prove ... forlitoday.it PALLANUOTO GIOVANILE - Pur senza esprimere la miglior prestazione stagionale, la Rari Nantes Romagna dimostra maturità e capacità di adattamento facebook Pallanuoto Under 14: la Rari Nantes Romagna dilaga a Modena x.com