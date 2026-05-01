Nella prima giornata della terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, si sono svolte le gare della 10 km femminile a Golfo Aranci. La competizione è stata vinta ancora una volta da Moesha Johnson, mentre Ginevra Taddeucci si è ritirata durante la gara. La corsa si è conclusa con questa vittoria e il ritiro di una delle atlete italiane.

Si è conclusa la prima giornata di gare della terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, ormai archiviata nell’album dei ricordi. Nello splendido scenario della Costa Smeralda, a Golfo Aranci, sono state le donne a chiudere il day-1 con la 10 km, distanza olimpica che ha premiato ancora una volta l’atleta più dominante di questo avvio di stagione. Il riferimento è all’argento olimpico e campionessa del mondo in carica Moesha Johnson. In una prova condizionata dalle basse temperature dell’acqua, che hanno reso obbligatorio l’uso della muta, l’australiana ha completato la propria tripletta stagionale, imponendosi con autorità e conducendo la gara in solitaria.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci si ritira nella 10 km femminile a Golfo Aranci. Vince ancora Moesha Johnson

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