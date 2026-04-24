Nella seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere a Ibiza, si è svolta la gara dei 10 km femminili. La competizione si è disputata nelle acque di Santa Eulària des Riu e ha visto la vittoria di una nuotatrice proveniente dagli Stati Uniti. Tra le italiane, Ginevra Taddeucci non è riuscita a salire sul podio, classificandosi oltre i primi tre posti.

La seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, nelle acque di Santa Eulària des Riu a Ibiza, si è aperta con la 10 km femminile e ha offerto subito indicazioni chiare sugli equilibri internazionali. Dopo l’esordio stagionale di Soma Bay, in Egitto, il circuito ha ritrovato le protagoniste su un percorso tecnico articolato in sei giri da 1,666 km, con partenza alle ore 9.00, in un contesto competitivo di altissimo livello. A prendersi la scena è stata ancora una volta l’australiana Moesha Johnson, già vincitrice della prima tappa e capace di concedere il bis con una prova di controllo e autorità: sempre al comando sin dalle prime battute, ha chiuso in 1h58’51?3, confermandosi punto di riferimento della disciplina e leader del circuito.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci fuori dal podio nella 10 km femminile a Ibiza. Vince Moesha Johnson

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