Nella prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere a Soma Bay, in Egitto, Ginevra Taddeucci si è piazzata seconda nella gara dei 10 chilometri. La vittoria è andata a Moesha Johnson, mentre l’evento si è svolto in acque calde e limpide. L’Italia ha ottenuto anche il terzo posto con un altro nuotatore italiano.

Le acque limpide e calde di Soma Bay, in Egitto, hanno fatto da teatro alla prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, regalando subito all’Italia un’altra grande soddisfazione dopo il terzo posto di Domenico Acerenza nella 10 km maschile. A prendersi la scena, stavolta, è stata Ginevra Taddeucci, ancora una volta protagonista del duello ormai classico con l’australiana Moesha Johnson: una rivalità che riporta alla mente le sfide delle Olimpiadi di Parigi e degli ultimi Mondiali di Singapore, dove le due si sono confermate ai vertici mondiali. Campionessa del mondo in carica Johnson e argento iridato Taddeucci non hanno tradito le attese, dando vita a una gara serrata sin dalle prime bracciate nella 10 km femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci in piazza d’onore nella 10 km a Soma Bay. Vince Moesha Johnson

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MIMMOOOOOOOOOOO Parte la Coppa del Mondo di nuoto di fondo… e Acerenza è già sul podiooooooo! Domenico è terzo nella prima 10 km maschile della stagione nel Mar Rosso! Oléééééééééééééééééééééé #ItaliaTeam @FINOfficial_ x.com