Nulla di fatto alla Airpack di Ossago | ennesimo summit a vuoto Lunedì l’ultima campana

Da ilgiorno.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna soluzione è stata raggiunta durante l'ultimo incontro tra i rappresentanti dell’azienda, i sindacati e i lavoratori, che si è concluso senza accordi. L’appuntamento si inserisce in una serie di incontri senza esiti concreti, mentre si avvicina la data dell’ultima comunicazione prevista per lunedì. La discussione si è svolta a Ossago Lodigiano, senza portare a modifiche rispetto alla situazione precedente.

Ossago Lodigiano (Lodi) –  Un altro nulla di fatto. L’ennesimo. Il tavolo di confronto tra i vertici di Airpack, i sindacati e i lavoratori si è chiuso ancora con una fumata nera. Nonostante le ore di faccia a faccia, anche nel vertice di ieri il muro alzato dalla proprietà non ha mostrato crepe: nessuna apertura né concessioni alle alternative proposte dalle sigle sindacali. La situazione è ormai allo stallo dopo l’apertura del procedimento di mobilità per 41 addetti alla metà di febbraio. Da un lato i lavoratori, logorati da una trattativa snervante, dall’altro un’azienda che sembra impermeabile a ogni sollecitazione, decisa a non recedere dal licenziamento collettivo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Nulla di fatto alla Airpack di Ossago: ennesimo summit a vuoto. Lunedì l’ultima campana

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