A Ossago Lodigiano, la trattativa tra le parti coinvolte sembra essere in fase di stallo, con il rifiuto alla proposta di cassa che permane. L’appuntamento decisivo è previsto per giovedì 30 aprile, ma al momento non si registrano segnali di cambiamento. La discussione, iniziata settimane fa, continua senza che si siano raggiunte nuove intese o accordi ufficiali. La situazione è rimasta invariata anche nelle ultime settimane.

Ossago Lodigiano (Lodi), 28 aprile 2026 – Il tempo scorre inesorabile, ma la trattativa non decolla, anzi resta stagnante. Anche l’ultimo confronto istituzionale di ieri per la Airpack di Ossago Lodigiano si è concluso con un desolante nulla di fatto. Quello che doveva essere il tavolo della svolta in Regione Lombardia si è trasformato nell’ennesima fumata nera, lasciando i 41 lavoratori e le loro famiglie in un clima di incertezza sempre più pesante. Per sindacati di categoria, Femca Cisl Filctem Cgil l’ottimismo non è certamente aumentato rispetto all’incontro precedente. La proprietà continua a mostrare una rigidità estrema, restando ferma sulla procedura di licenziamento collettivo avviata settimane fa e che ha una data di scadenza il 3 maggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Airpack, a Ossago Lodigiano la trattativa è in stallo: resta il no alla cassa. L’ora X? L'incontro in programma giovedì 30 aprile

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