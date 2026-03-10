A Casalpusterlengo, presso lo stabilimento Unilever, si discute di licenziamenti con i rappresentanti dei lavoratori, mentre a Ossago l’azienda Airpack ha annunciato il taglio di 41 posti di lavoro. Il lunedì delle vertenze nel Lodigiano si è concluso con due esiti opposti, segnando un momento di tensione e incertezza per i dipendenti delle rispettive aziende.

Casalpusterlengo (Lodi), 10 marzo 2026 – Due tavoli, due destini diversi: il lunedì nero delle vertenze sindacali nel Lodigiano si è chiuso con un bilancio a due facce. Se a Casalpusterlengo la trattativa per il colosso Unilever, leader nei prodotti per la casa e la persona, vira verso una fumata grigia, a pochi chilometri di distanza, a Ossago Lodigiano, il muro alzato dalla proprietà belga di Airpack gela o quasi le speranze dei lavoratori. Dopo giorni di tensione e lo sciopero compatto di venerdì scorso, il confronto in Assolombarda tra i vertici Unilever, Rsu e sindacati di categoria ha segnato una svolta importante. Nonostante l’azienda non abbia ritirato la procedura di mobilità per i 49 addetti del settore Ricerca e Sviluppo (R&D), è emerso l’impegno formale a gestire gli esuberi senza ricorrere a licenziamenti unilaterali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lodi e l’incubo licenziamenti: alla Unilever di Casalpusterlengo si tratta, Airpack di Ossago tira dritto e taglia 41 posti

