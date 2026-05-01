Novità Neres-Vergara | cambiano i tempi di recupero? Un match nel mirino

David Neres e Antonio Vergara stanno proseguendo il percorso di recupero dopo gli infortuni e potrebbero tornare in campo per la partita contro il Bologna, prevista per l’11 maggio. Secondo quanto riportato, entrambi sono in fase avanzata di riabilitazione e ci sono buone possibilità che siano disponibili per la sfida. La loro presenza dipenderà dagli ultimi accertamenti e dall’evoluzione delle condizioni fisiche.

David Neres e Antonio Vergara accelerano per il recupero: entrambi potranno essere convocati per la sfida contro il Bologna dell’11 maggio, secondo quanto rivela ‘Tuttosport’. Neres: dieci giorni di lavoro individuale, cosa filtra sul ritorno in campo. L’esterno brasiliano ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno circa dieci giorni fa dopo l’intervento alla caviglia. I tempi di recupero seguono il cronoprogramma stabilito dallo staff medico azzurro. La sua presenza contro i rossoblù non è ancora certa, ma i segnali provenienti da Castel Volturno sono incoraggianti. Conte avrà a disposizione una soluzione offensiva aggiuntiva nel momento più delicato della stagione, con gli azzurri ancora in lotta per obiettivi importanti.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Novità Neres-Vergara: cambiano i tempi di recupero? Un match nel mirino Notizie correlate Novità Vergara: i tempi di recupero si allungano? L’infortunio preoccupaAntonio Vergara non rientra contro Milan e Parma: lo staff medico del Napoli posticipa il recupero a metà aprile, secondo quanto riportato Il Mattino. Leggi anche: Napoli, Neres e Vergara: novità sul loro rientro Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: DAI CAMPI – Zaccagni, Modric, Neres, Anguissa, Vergara, Bernardeschi, Bijlow, Celik e novità per Lautaro; Napoli, doppio recupero in vista: Vergara e Neres verso il rientro; Napoli, le ultime sul rientro di Neres. E ci sono novità su Vergara; Infortuni Neres e Vergara: novità sui tempi di recupero. Infortuni Neres e Vergara: novità sui tempi di recuperoContro il Como tornerà Di Lorenzo. Il capitano del Napoli rientra nell'elenco dei convocati per la prossima partita di campionato in programma sabato alle ore 18 al Sinigaglia contro ... tuttonapoli.net Napoli, novità sul fronte infortuni: le ultime su Di Lorenzo, Vergara e NeresInfortunati Napoli - Archiviata la netta vittoria per 4-0 contro la Cremonese, il Napoli di Antonio Conte prepara il terzo ... fantamaster.it #DiLorenzo pronto al rientro, sarà convocato per #ComoNapoli. Novità su #Neres e #Vergara - facebook.com facebook Infortuni Neres e Vergara: novità sui tempi di recupero x.com