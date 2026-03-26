Novità Vergara | i tempi di recupero si allungano? L’infortunio preoccupa

Antonio Vergara non sarà disponibile nelle prossime partite contro Milan e Parma, con il recupero che potrebbe avvenire a metà aprile. Lo staff medico del Napoli ha comunicato un allungamento dei tempi di recupero rispetto alle previsioni iniziali, secondo quanto riportato da Il Mattino. La sua assenza si aggiunge alle difficoltà offensive della squadra in questa fase della stagione.

Antonio Vergara non rientra contro Milan e Parma: lo staff medico del Napoli posticipa il recupero a metà aprile, secondo quanto riportato Il Mattino. L’attaccante azzurro è fermo da settimane con quella che inizialmente sembrava essere una fascite plantare, ma i tempi di guarigione insolitamente lunghi stanno sollevando dubbi sulla reale natura dell’infortunio. Tre settimane è il periodo standard per questo tipo di lesione. Vergara supera ampiamente questa soglia, il che suggerisce un quadro clinico più complesso. Vergara preoccupa il Napoli: ecco cosa emerge. Il dottor Tommaso Ricozzi, in diretta a ‘Radio Club 91’, ha messo in discussione le condizioni di Vergara “Se si tratta davvero di fascite plantare, avrebbe già risolto il problema. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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