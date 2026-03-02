Asili nido e ritardi nell' erogazione degli stipendi responsabilità non del Comune
Si sono verificati ritardi nel pagamento degli stipendi ai dipendenti delle coop che gestiscono gli asili nido comunali Babylandia, Allegra brigata, Piccolo principe e La Giostra. Le responsabilità non sarebbero attribuibili al Comune, ma alla cooperativa per problemi legati alla presentazione dei documenti necessari. La questione riguarda esclusivamente le tempistiche e le procedure di pagamento delle coop coinvolte.
Se si sono verificate preoccupazioni o ritardi per l'erogazione degli stipendi ai dipendenti della Coop Gialla degli asili nido comunali Babylandia, Allegra brigata, Piccolo principe e la Giostra, la responsabilità non sarebbe del Comune ma della coop, per i ritardi nella presentazione non delle.
