Asili nido e ritardi nell' erogazione degli stipendi responsabilità non del Comune

Si sono verificati ritardi nel pagamento degli stipendi ai dipendenti delle coop che gestiscono gli asili nido comunali Babylandia, Allegra brigata, Piccolo principe e La Giostra. Le responsabilità non sarebbero attribuibili al Comune, ma alla cooperativa per problemi legati alla presentazione dei documenti necessari. La questione riguarda esclusivamente le tempistiche e le procedure di pagamento delle coop coinvolte.

Scontro sulle rette degli asili nido: "Vogliono aumentarle del 15%""Vogliono aumentare la retta del nido del 15 % già dal prossimo mese, la mensa scolastica e mettere al massimo anche l’addizionale comunale Irpef.

