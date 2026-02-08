Taranto, Fratelli d’Italia ribadisce il no alla privatizzazione degli asili nido. I rappresentanti del partito hanno chiarito che gli asili pubblici devono restare tali e non devono essere consegnati ai privati. La posizione è stata ribadita sia alla giunta Melucci sia a quella di Bitetti, con l’obiettivo di difendere il servizio pubblico per i bambini della città.

Tarantini Time Quotidiano «Gli asili nido di Taranto devono restare pubblici. Lo abbiamo gridato a gran voce alla giunta Melucci e adesso lo pretendiamo da quella di Bitetti. È inammissibile che un’amministrazione a vocazione di centrosinistra cerchi di privatizzare un servizio essenziale per una città con criticità strutturali profonde come Taranto. I nostri figli devono poter avere accesso a tutti i servizi primari, senza distinzioni economiche o sociali». Questo è il monito del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, composto da Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano e Luca Lazzaro, che ha appreso dalla stampa la decisione di voler iniziare a privatizzare gli asili nido comunali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Il No di Fratelli d’Italia alla privatizzazione degli asili nido

Tensioni a Taranto sul futuro degli asili nido comunali.

A Bari, il costo medio mensile degli asili nido si attesta intorno ai 158 euro per famiglie con un Isee di 15.

