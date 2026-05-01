Nottingham Forest-Aston Villa | confermate le formazioni per la semifinale di Europa League

Questa sera il City Ground ospita la prima delle due semifinali di Europa League tra Nottingham Forest e Aston Villa, due squadre inglesi. Le formazioni sono state confermate e si preparano a scendere in campo per questa sfida internazionale. La partita si svolge sotto le luci del stadio, attirando l’attenzione di molti appassionati di calcio. Entrambe le formazioni cercano di conquistare un passaggio in finale, con le formazioni ufficiali già annunciate.

2026-04-30 19:49:00 Il web non parla d’altro: Nottingham Forest e Aston Villa si incontrano per una semifinale di Europa League tutta inglese, con l’andata sotto le luci del City Ground stasera. I Tricky Trees sono ancora coinvolti nella lotta retrocessione, ma hanno gli occhi puntati su una finale europea e la possibilità di guadagnarsi un posto in Champions League la prossima stagione, anche se giocheranno in Championship. Per i Villans, un posto ai vertici europei la prossima stagione sembra molto più probabile. La squadra di Unai Emery è sul punto di assicurarsi la qualificazione in Premier League, ma vorrebbe aggiungere trofei alla propria collezione dopo una stagione forte con lo spagnolo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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