Nottingham Forest-Aston Villa live | squadre confermate e formazioni complete in Premier League canali TV live streaming

Domenica si giocherà al City Ground la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Aston Villa. Le formazioni ufficiali delle due squadre sono state annunciate e sono ora note. Le squadre sono state confermate e i nomi dei giocatori titolari sono stati comunicati dai rispettivi staff tecnici. L’incontro sarà trasmesso in diretta su canali televisivi e piattaforme di streaming dedicate.

2026-04-12 15:01:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Nottingham Forest e Aston Villa hanno nominato le squadre titolari per l’incontro di Premier League domenica al City Ground. I padroni di casa sono tre punti sopra la zona di scarto con una significativa superiorità reti dopo la vittoria per 3-0 contro i rivali del Tottenham – che visiteranno il Sunderland domenica (14:00 BST) – nella loro ultima uscita nella massima serie il 22 marzo. Il Villa è quarto e sulla buona strada per la qualificazione alla Champions League grazie alla sua posizione in campionato, partendo due punti sopra il Liverpool, quinto, con una partita in mano.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Nottingham Forest-Aston Villa live: squadre confermate e formazioni complete in Premier League, canali TV, live streaming Leggi anche: Squadre confermate e formazioni complete in Premier League, dove guardare, canali TV, live streaming Leggi anche: Nottingham Forest-Aston Villa: formazioni, statistiche e anteprime, canale TV, live streaming online e pronostico Premier League Aston Villa 0-1 Brentford | Premier League Highlights