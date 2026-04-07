Il Napoli ha ottenuto una vittoria importante contro il Milan di Massimiliano Allegri, conquistando il secondo posto in classifica. Dopo il recupero di alcuni giocatori infortunati, la squadra sembra aver ritrovato una certa stabilità. La partita si è conclusa con un risultato favorevole, segnando un passo avanti nel campionato. Dopo questa vittoria, il club ha espresso chiaramente le proprie posizioni riguardo alle ambizioni di classifica.

Grande vittoria del Napoli contro il Milan di Massimiliano Allegri e secondo posto conquistato. La stagione, ora che sono rientrati vari infortunati, sembra essere tornata sulla retta via. Proprio Aurelio De Laurentiis ha voluto ricordarlo: avete sentito le sue dichiarazioni direttamente da Los Angeles? Napoli, ADL infiamma la sfida: le sue parole. La scorsa annata è stato un duello all’ultimo respiro tra Napoli e Inter, lo Scudetto fu deciso solo nell’ultima giornata di campionato. In questa stagione, gli azzurri anche a causa dei tanti e ricorrenti infortuni non ha avuto lo stesso passo della squadra nerazzurra guidata da Cristian Chivu.... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, ADL chiaro dopo il Milan: le parole sullo Scudetto

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