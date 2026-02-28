Riforma della giustizia l' Anm rivendica la liberta di espressione dei magistrati sul referendum costituzionale

La giunta esecutiva sezionale dell’Anm di Reggio Calabria ha espresso preoccupazione riguardo ai tentativi di limitare la libertà di espressione dei magistrati in merito al referendum costituzionale. L’organizzazione ha sottolineato l’importanza di garantire il pluralismo delle idee e di permettere ai magistrati di formarsi una coscienza critica sui temi in discussione, ribadendo il diritto di discutere apertamente su questioni di interesse pubblico.

La giunta esecutiva sezionale dell'Anm di Reggio Calabria, esprime preoccupazione di fronte a tentativi di limitare la libertà di espressione dei magistrati sul referendum costituzionale, ribadendo l'importanza del pluralismo delle idee e della formazione di una coscienza critica su temi che.