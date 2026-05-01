Negli ultimi aggiornamenti sull’indagine di Garlasco, il perito incaricato dai Poggi ha espresso dubbi sulla versione ufficiale dei fatti, mettendo in discussione alcune evidenze chiave. La frase “non torna nulla” è stata riportata come una delle affermazioni più significative, alimentando il sospetto tra chi si occupa del caso e tra le persone coinvolte. La vicenda continua a essere al centro di attenzione, con molti che seguono con interesse gli sviluppi delle indagini.

C’è un elemento che, più di tutti, emerge nelle ultime ore sul caso Garlasco: lo scetticismo. Non solo tra gli osservatori, ma soprattutto da parte di chi, in questa vicenda, ha pagato il prezzo più alto. I genitori di Chiara Poggi, Rita Preda e Giuseppe Poggi, continuano a mantenere una linea chiara, netta, che negli anni non è mai cambiata: la verità sull’omicidio della figlia è quella stabilita dalla sentenza definitiva del 2015, che ha condannato Alberto Stasi. Eppure qualcosa si muove. Le nuove ipotesi investigative della Procura di Pavia, che vedono Andrea Sempio come possibile autore del delitto, stanno inevitabilmente riaprendo ferite mai rimarginate.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non torna nulla”. Il perito dei Poggi affonda l’inchiesta su Garlasco: la verità ora vacilla

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