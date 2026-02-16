Al via le Sophia Loren’s Nights | musica convivialità e cucina italiana al Sophia Loren Restaurant di Bari

Il ristorante Sophia Loren di Bari ha iniziato le “Sophia Loren’s Nights”: serate di musica, cibo e socializzazione. La rassegna si svolge nel Green Park Sport di Via Giuseppe Fanelli 28510 e porta in tavola piatti tradizionali italiani accompagnati da performance dal vivo. La prima serata ha attirato molti appassionati, che hanno gustato lasagne fatte in casa e ascoltato jazz dal vivo in un’atmosfera rilassata.

Prende il via al Sophia Loren Restaurant di Bari, all'interno del Green Park Sport (Via Giuseppe Fanelli 28510), il nuovo calendario di eventi "Sophia Loren's Nights", una rassegna di serate dedicate alla musica dal vivo, alla convivialità e alla cultura della tavola italiana.Si tratterà di 12 concerti affidati ad artisti capaci di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Ad inaugurare la rassegna venerdì 13 febbraio il talento indiscusso del cantante Savio Vurchio che recentemente ha incantato il pubblico di Canale 5 con la sua partecipazione alla trasmissione di Michelle Hunziker. Il programma prevede anche la performance di Patrizia Conte jazzista conosciuta nel panorama della musica in italia reduce anche della vittoria del programma su Rai 1 "The Voice senior".