Il Primo maggio viene celebrato in modi diversi in tutto il mondo. In alcuni paesi si regalano fiori come il mughetto, mentre in altri si distribuisce cibo, come una zuppa di fagioli. Le tradizioni variano notevolmente da nazione a nazione, riflettendo usanze locali e culture specifiche. Questa giornata, oltre alle manifestazioni ufficiali, si arricchisce di pratiche popolari e simbolismi diversi, che si sono tramandati nel tempo.

Dal mughetto regalato in Francia alla zuppa di fagioli distribuita in Croazia, i festeggiamenti per il primo maggio assumono nei diversi Paesi connotazioni e contaminazioni differenti, oltre che cadere nella fase dell’anno che chiude con il freddo e apre la bella stagione. La Festa dei lavoratori, nata per commemorare le lotte sindacali a Chicago per il diritto alla giornata lavorativa di otto ore, è una ricorrenza che viene celebrata in molti Paesi del mondo in diversi modi. In Italia, com’è noto, si celebra andando o assistendo in tv al “Concertone” organizzato dai sindacati confederali a Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma. In Paesi come Stati Uniti e Canada il “Labour day” si festeggia il primo lunedì di settembre.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Non solo Concertone: come si celebra la Festa dei lavoratori nel mondo

1 Maggio – Almanacco del Giorno: storia, memoria e diritti della Festa dei Lavoratori

Notizie correlate

Fortezza Nuova, il primo maggio tornano street food e concertone per la festa dei lavoratoriDopo il successo del Mercatino di Natale, che ha inaugurato il nuovo format portando alla Fortezza Nuova migliaia di visitatori, il Fortezza Market...

Primo maggio: il Consorzio di bonifica celebra la festa dei lavoratori assumendo quattro operaiAlla vigilia della festa dei lavoratori, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sceglie di celebrare il 1° maggio con un offrendo nuove opportunità...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Cosa fare il primo maggio a Roma: eventi, musei e trasporti. La guida completa; Roma: il Concertone in Piazza San Giovanni e non solo; L'impegno Rai per il Primo Maggio 2026; Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio.

Concertone in diretta ma non solo: la programmazione Rai per il 1° maggio 2026Appuntamenti istituzionali, ampi spazi informativi e la lunga diretta del tradizionale concerto da Piazza San Giovanni in Laterano a Roma nel 1° maggio 2026 della Rai. corrierenazionale.it

Non solo Patagarri: tutte le polemiche al Concertone, come quella volta che Fedez criticò la LegaLe polemiche e le contestazioni non sono certo una novità al Concertone del Primo Maggio, che con la sua diretta televisiva e l’attenzione concentrata su piazza San Giovanni già in passato ha ... repubblica.it

Quanto costa il Concertone del primo maggio #soldi #concerto - facebook.com facebook