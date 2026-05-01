Non meritavamo questo Crollo e confessione di De Rensis dopo l’ultima decisione

La Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio, rimasto l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, nel quadro del caso Garlasco. Questo sviluppo ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle indagini. Nel frattempo, un altro protagonista del caso ha rilasciato dichiarazioni, con un crollo emotivo e una confessione dopo l’ultima decisione giudiziaria.

Caso Garlasco a una svolta. Ha suscitato grande clamore la convocazione da parte della Procura di Pavia di Andrea Sempio, rimasto unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Degli ultimi sviluppi dell’indagine si è parlato a Ore 14 Sera, il programma di approfondimento sulla cronaca condotto da Milo Infante su Rai Due. Tra gli ospiti l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, la giornalista Ilenia Petracalvina, Luca Fazzo, Piero Colaprico, Albina Perri, Rita Cavallaro e Candida Morvillo. Durante la puntata, oltre alle notizie, c’è stato anche un momento di commozione da parte dell’avvocato De Rensis che ha spiazzato tutti. Ma non solo.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Non meritavamo questo”. Crollo e confessione di De Rensis dopo l’ultima decisione Notizie correlate “Adesso spiegatami questo”. Garlasco, furia De Rensis in tv: perché Sempio tremaIl caso Garlasco torna ancora una volta al centro del dibattito televisivo e lo fa con una nuova analisi che riaccende i riflettori su uno degli... Leggi anche: “Questo devo dirvelo”. Garlasco, l’emozione dell’avvocato De Rensis a Ore 14