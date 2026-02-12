Adesso spiegatami questo Garlasco furia De Rensis in tv | perché Sempio trema

Durante una trasmissione televisiva, De Rensis si è scagliato contro Sempio, chiedendogli di spiegare quella che definisce una versione poco credibile. Sempio, che aveva usato uno scontrino del parcheggio di Vigevano come alibi, ha visto il suo nome finire di nuovo al centro delle polemiche. La discussione si accende, e lui trema, mentre il caso torna a scaldare il dibattito pubblico.

Il caso Garlasco torna ancora una volta al centro del dibattito televisivo e lo fa con una nuova analisi che riaccende i riflettori su uno degli elementi più discussi dell’intera vicenda: lo scontrino del parcheggio di Vigevano fornito da Andrea Sempio come alibi nel giorno dell’ omicidio di Chiara Poggi. A riportare il tema sotto i riflettori è stata la trasmissione Mattino Cinque, che nella puntata odierna ha dedicato un ampio approfondimento tecnico e cronologico a quel ticket emesso nel parcheggio di San Ambrogio. >> Federica Brignone oro alle Olimpiadi, perché quel casco con la tigre e quanto costa In collegamento esterno, l’inviato Emanuele Canta ha ricostruito nel dettaglio le possibili tempistiche di percorrenza e parcheggio, spiegando quanto tempo sarebbe stato necessario per raggiungere Vigevano da Garlasco e trovare uno stallo libero nel parcheggio indicato sullo scontrino.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Garlasco Omicidio

Il caso di Garlasco, coinvolgendo De Rensis, mantiene un forte impatto mediatico e giudiziario.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Garlasco Omicidio

Garlasco in TV, l'avvocato Gallo commenta la scarpa sospetta buttata dai vigili: È frode processuale, li avrei indagatiDal racconto del testimone, alle accuse di frode processuale, in studio a Mattino Cinque si riaccende il dibattito sulla scarpa raccolta, fotografata in modo controverso e poi buttata via. libero.it